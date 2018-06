Presó sense fiança pels quatre joves d'Altsasu que estaven en llibertat provisional

Momento en el que se llevan detenido a Julen Goikoetxea #AltsasukoakAske pic.twitter.com/PYtS80aD5w — Aitor Agirrezabal (@aagirrezabal) June 5, 2018

L'Audiència Nacional ha decretat presó incondicional sense fiança per a Julen Goikoechea, Iñaki Abad, Jon Ander Cob y Aratz Urraizola, els quatres joves d'Altsasu que aquest dimarts han estat detinguts per la Guàrdia Civil als seus domicilis. Es tracta de les últimes persones que estaven en llibertat provisional i que l'Audiència havia condemnat.Tres dels altres condemnats ja es trobaven a la presó des de fa més d'un any. Una altre noia que també ha estat condemnada no ha estat detinguda.L’Audiència Nacional va condemanar a penes d’entre 2 i 13 anys de presó als vuit acusats de l’agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles a la població navarresa d’Altsasu el 15 d’octubre del 2016. A més, va rebaixar el delicte de terrorisme a desordres públics.La Secció Primera de la Sala del Penal els atribueix els delictes d’atemptats als agents de l’autoritat, lesions, desordres públics i amenaces, però no considera que hagin de ser penats pels delictes de terrorisme que demanaven la Fiscalia i les acusacions populars i particulars en entendre que “que no ha quedat plenament acreditada la finalitat terrorista de la seva acció i tampoc la seva vinculació a ETA”.No obstant, els magistrats sí que aprecien els agreujants d’abús de superioritat i odi i consideren provat que els condemnats van actuar “moguts per l’animadversió i menyspreu cap a la Guàrdia Civil i per motius clarament ideològics”.Després d'escoltar les declaracions dels vuit acusats (tres dels quals en presó preventiva des de fa més de 500 dies), de les víctimes i d'altres testimonis, el fiscal José Perals va mantenir l'acusació i sol·licitava per a ells penes que van dels 12 anys i mig als 62 anys i mig. En total, sol·licitava 375 anys de presó per a tots vuit.Durant el judici, els joves acusats van negar haver participat en la baralla i alguns, fins i tot, van negar estar al bar aquella nit. Per això, les seves defenses demanen que fossin absolts i posats en llibertat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)