VÍDEO El primer parc de terror de Catalunya escalfa motors amb una horripilant (i graciosa) càmera oculta

La colossal xemeneia de l'antiga central tèrmica de Cercs trenca estèticament amb l'afable paisatge prepirinenc de l'alt Berguedà, esquitxat de natura i muntanyes però també de patrimoni del passat miner i industrial de la comarca. Ara fa unes setmanes, però, que vam conèixer que la inconfusible xemeneia serà també un marc incomparable per al primer parc temàtic de terror del sud d'Europa, que es posarà en marxa a la tardor: HorrorlandPark . I han publicat el primer vídeo promocional: una càmera oculta a la mateixa tèrmica.Una experiència que, quan s'apropi el sempre terrorífic Halloween, convertirà les set naus del Centre d'Empreses de Cercs en un parc dedicat a l'oci del món del terror amb passatges de por que faran venir veritables esgarrifances. Es tracta d'una iniciativa de l'empresa berguedana Insomnia Corporation, molt coneguda per les sales de room escape "Experiment" i "El còctel del doctor", i la barcelonina Horror Box.HorrorlandPark tindrà capacitat per rebre 1.500 persones al dia. Un total de 22.500 visitants al llarg dels 15 dies en què la proposta estarà en marxa. El parc temàtic funcionarà de dos quarts de 7 de la tarda fins a dos quarts d'1 de la nit els dies 11, 12 i 13, 19, 20, 26, 27 i 31 d'octubre i l'1, 2, 3, 9, 10, 16 i 17 de novembre.

