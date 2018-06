«Ningú ens tornarà el temps perdut»: els fills dels presos els recorden a Blanquerna

Els fills dels consellers empresonats Joaquim Forn, Meritxell Borràs i del president de l'ANC, Jordi Sánchez, s'han reunit per recordar els seus pares en un acte a la Universitat Blanquerna de Barcelona. Moderats pel periodista Enric Calpena, l'Oriol (Sánchez), la Beta (Forn) i el Bernat (Borràs) han recordat quant de temps porten represaliats i distanciats."Ningú em tornarà el temps que he perdut amb el meu pare" expressava la Beta, en parlar del seu pare, anterior conseller d'Interior.Diversos diputats s'han acostat l'acte de l'auditori de la Universitat per donar suport als joves. Aurora Madaula i Francesc Ten, de Junts per Catalunya, David Minoves en nom de l'ANC i l'historiador Agustí Colomines.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)