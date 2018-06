Pablo Iglesias s'acomiada de Rajoy: «Es retira un polític que sabia escoltar»

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) June 5, 2018

Se cumplen 14 años de la muerte de Ronald Reagan. Podría decir muchas cosas negativas del 40º presidente de los EEUU, pero hoy prefiero recordar su sentido del humor... pic.twitter.com/sCCsCAhbqj — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) June 5, 2018

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest dimarts que Rajoy abandona la direcció del PP fruit de la perseverança dels que han lluitat contra la corrupció. "Rajoy no ha marxat, l’ha fet fora la gent que no va perdre l’esperança i que no va deixar de demanar una moció de censura contra la corrupció", ha escrit al seu compte de Twitter. Amb tot, ha afirmat que "es retira un polític elegant i intel·ligent que sabia escoltar": "Ha estat un honor ser el seu rival i combatre’l políticament. S’ha guanyat el meu respecte!, conclou.Iglesias ha estat durament criticat aquest dimarts a la xarxa. No només per la seva piulada mostrant complicitat amb Rajoy, sinó també per un missatge sobre l'expresident nord-americà Ronald Reagan avui que es compleixen 14 anys de la seva mort. "Podria dir moltes coses negatives del 40è president dels EUA, però avui prefereixo recordar el seu sentit de l'humor".Un dels més crítics ha estat Albano Dante Fachin, que ha criticat la poca contundència d'Iglesias i també ha lamentat les tensions a Catalunya en Comú. El resultat? Ha acabat bloquejat a Twitter.

