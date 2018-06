SORTEIG Mishima i Ramon Mirabet, caps de cartell del Sons Solers 2018

S'està carregant...



Normes del sorteig



- Per participar al sorteig cal identificar-se amb nom, cognoms, mòbil de contacte, correu electrònic i indicar la comarca de residència.



- El termini per participar al sorteig es tancarà el diumenge 10 de juny a les 23.59.



- Un cop fet el sorteig, NacióDigital contactarà per telèfon amb el guanyador, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.



- Només es pot participar al sorteig una vegada.



- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu



- Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de NacióDigital. També es pot optar a rebre els diversos butlletins de NacióDigital marcant la casella corresponent. - Per participar al sorteig cal identificar-se amb nom, cognoms, mòbil de contacte, correu electrònic i indicar la comarca de residència.- El termini per participar al sorteig es tancarà el diumenge 10 de juny a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb el guanyador, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu [email protected] - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

Concert de Sopa de Cabra al Festival Sons Solers 2017. Foto: Néstor Noci

Mishima, Ramon Mirabet, Animal, Luthea Salom i Guillem Roma donen forma al cartell de la 5a edició del Festival Sons Solers que se celebrarà el divendres, 13 de juliol, a la Finca Mas Solers de Sant Pere de Ribes. Després d'exhaurir totes les entrades en les dues darreres edicions, el festival tornarà a apostar per un format slow on, a més dels concerts, es podrà gaudir d'espai gastronòmic, zona chill out, cocteleria i aparcament gratuït, en un entorn idíl·lic.Des dels seus inicis, el Sons Solers ha estat fidel a un concepte pausat, prioritzant la qualitat per damunt de la quantitat, amb música feta a Catalunya i evitant la formació de cues, les massificacions i les actuacions solapades. En aquest sentit, una de les novetats d'enguany serà el trasllat de la zona gastronòmica al bosc, per tal de deixar l'espai lliure de fum si soroll. Totes les novetats del certamen al Facebook , a l' Instagram @sonssolers i al Twitter del festival sorteja tres entrades dobles per assistir al Sons Solers 2018 . El festival es farà a la Finca Mas Solers de Sant Pere de Ribes el divendres, 13 de juliol, a partir de les 20:00.només cal inscriure's en aquest formulari:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)