La CUP s'acomiada de Rajoy amb un missatge lapidari

El grup parlamentari de la CUP-CC ha celebrat que l 'expresident espanyol Mariano Rajoy hagi anunciat que deixarà de liderar el PP i també la política : "Descansi en pau, dins del possible", ha deixat anar el diputat anticapitalista Carles Riera, en una roda de premsa als faristols del Parlament, aquest dimarts a la tarda.Així mateix, el dirigent independentista ha lamentat que Rajoy marxi sense donar explicacions sobre la corrupció al seu partit i ha desitjat que respongui aviat sobre les males praxis de la formació "més corrupta d'Europa". D'altra banda, Riera ha emplaçat l'espai que representen els comuns i Podem a Catalunya i Espanya a comprometre's amb la "destitució del règim del 78" -més enllà de celebrar la marxa del PP de la Moncloa- i ha recordat que el PSOE era al govern espanyol durant la mobilització del 15-M del 2011.Riera ha subratllat que "l'alegria" i el "relaxament" dels comuns i Podem sobre el suposat "nou cicle polític" amb Pedro Sánchez és "inquietant". Així mateix, ha asseverat que l'únic projecte que pot aconseguir acabar amb el règim del 78 és la República. En aquest sentit, ha advertit que el govern espanyol canvia, però no ho fa pas el "règim". El diputat cupaire també ha deixat clar que amb el PSOE no hi ha pas cap novetat si es vol parlar de República i d'autodeterminació o de polítiques socials públiques, ja que -al seu entendre- els socialistes espanyols continuen compromesos "amb els pilars del règim del 78"."Confiança en el govern del PSOE no en tenim cap", ha declarat Riera, que ha constatat que tant el futur ministre d'Exteriors, Josep Borrell, com la resta de membres del nou executiu, són defensors de la "unitat de la pàtria d'Espanya per sobre la democràcia".

