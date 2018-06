Pep Guardiola: «Pedro Sánchez no ha d'acostar els presos, els ha d'alliberar»

Pep Guardiola ho té molt clar. Aquest dimarts, l'entrenador català del Manchester City ha fet valoracions sobre la nova situació política que s'està vivint a Catalunya i Espanya, després de la investidura del nou president del govern, el socialista Pedro Sánchez.Guardiola considera que alliberar els presos seria un primer pas pel nou diàleg que s'ha d'establir entre el govern de la Generalitat i Moncloa. "Crec que el president Sánchez rebrà el president Torra. Això ja és un punt de partida. Espero que la primera cosa que es faci no és apropar els presos, sinó que surtin de la presó. Això és el més important per començar a parlar i entendre'ns."L'exentrenador del Barça ha fet aquestes declaracions des del PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella, en el marc del torneig de golf Costa Brava Legends Trophy, que aplega molts exfutbolistes."Hi ha gent acusada de rebel·lió sense haver estat jutjats. Cuixart i Sánchez per haver pujat a un cotxe..." critica Guardiola. El de Sampedor espera que en un futur tornin a casa i els polítics "es dediquin a fer política".També ha valorat el comentari de Rafa Nadal, sobre convocar eleccions. "Em sembla que qui convoca eleccions és el president del Govern".

