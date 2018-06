El fiscal demana presó per als dos detinguts per una presumpta violació a Razzmatazz

El fiscal ha demanat presó per als dos homes detinguts aquests dilluns a l'aeroport del Prat després de no haver-se presentat a declarar davant la policia segons ha avançat El Periódico . Tots dos van ser denunciats per una violació múltiple a una menor a la sala Razzmatazz han passat a disposició judicial aquest dimarts al matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Dos dels investigats pretenien marxar al seu país, els Estats Units, amb un passaport que els havien duplicat al consolat. "Van anar a dependències oficials del seu país i els van fer un duplicat de la documentació. Esbrinarem com s'ha fet això", ha afirmat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Antoni Rodríguez.Els dos joves no tenien passaport, ja que la policia els l'havia retirat de manera preventiva, a l'espera d'esclarir el seu grau de participació en els fets i com van succeir. Malgrat que els dos estaven citats a declarar, "van optar per intentar marxar al seu país i no comparèixer a la cita", ha explicat Rodríguez. "No ens va quedar cap altra opció que assegurar la seva declaració, amb presència de la lletrada i ja com a detinguts, ja que la seva actitud de marxar impossibilitaria aquestes diligències que són del tot necessàries per esclarir els fets", ha afirmat el cap de la DIC aquest dimarts.Quan els dos homes no es van presentar la comissaria a declarar, els Mossos van engegar un dispositiu de recerca que va acabar amb les dues detencions a l'aeroport del Prat. De moment la policia no els implica directament en la violació denunciada dissabte per la noia de 17 anys, mentre que la investigació continua oberta.La policia va retirar els passaports de manera preventiva als tres identificats, que en un primer moment no van ser detinguts a l'espera d'esclarir el seu grau de participació en els fets i com van succeir.Després de no haver-se presentat a declarar, i per evitar el risc de fuga, la policia catalana va iniciar un dispositiu per localitzar-los, que va acabar amb la detenció al Prat. Allà, i mentre es disposaven a abandonar el país, els joves van sol·licitar el procediment d'habeas corpus per detenció il·legal. Un cop al jutjat, i davant la presència del seu advocat i de la fiscal, van retirar l'habeas corpus.Segons la denúncia de la jove, els fets van passar dissabte a la matinada al backstage de la discoteca, una zona reservada als artistes i els seus convidats de la discoteca del Poblenou. La víctima diu que es trobava amb un altre jove en aquest apartat de la discoteca quan un grup de nois va entrar i tres d'ells la van acabar penetrant sense el seu consentiment."Razzmatazz ha posat a la disposició de les autoritats tots els mitjans necessaris per aclarir els fets en el moment de tenir-ne coneixement. Volem respectar la privacitat de la víctima i de la investigació, i per sobre de tot condemnar rotundament els fets denunciats", ha assenyalat la discoteca en un breu comunicat a Twitter.

