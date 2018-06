Mercè Conesa s'acomiada de l'alcaldia de Sant Cugat del Vallès

Pocs dies després que Damià Calvet renunciés l'acta de regidor a Sant Cugat per poder ser investit conseller de Territori i Sostenibilitat, ara ho farà l'alcadessa Mercè Conesa, que com ja va avançarpassarà a ser la primera presidenta del Port de Barcelona. Mercè Conesa farà una roda de premsa aquest dimecres per anunciar la seva renúncia que serà oficialitzada en un ple extraordinari el dijous. Tot apunta que la seva successora al capdavant de Sant Cugat del Vallès serà la tinent d'alcalde de Presidència i Promoció de la Ciutat, Carmela Fortuny.Fortuny va entrar en política l'any 2007 de la mà de Lluís Recoder quan va ser tinent d’alcalde de Serveis a la Ciutadania. Més tard va ser la directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.Per la seva banda, Conesa va arribar a la presidència de la Diputació després de les eleccions municipals del 2015, mentre que a l'alcaldia de Sant Cugat hi era des del 2010, quan va substituir Lluís Recoder en convertir-se en conseller de Territori. Al Port de Barcelona agafarà el relleu de Sixte Cambra, que ha estat esquitxat per la investigació judicial del 3% El relleu de Conesa a la presidència de la Diputació de Barcelona l'agafarà Marc Castells, alcalde d'Igualada i un dels valors municipals del PDECat, partit del qual forma part de l'executiva. Castells aspirarà a retenir-lo a partir de les municipals de l'any vinent, sempre que es mantinguessin les majories existents a l'ens i el pacte amb ERC. L'alcalde surt reforçat del nou context en la mesura que Àngels Chacón, la seva mà dreta a Igualada, ha estat nomenada consellera d'Empresa El municipi del Vallès és un dels més rellevants que governen els neoconvergents, que en les pròximes eleccions locals es presentarà sota la marca de Junts per Catalunya (JxCat). La decisió final es prendrà en una convenció municipalista els dies 15 i 16 de juny a Castelldefels, on s'espera arribar-hi amb la majoria de candidats nomenats. Les primàries arreu del territori fa mesos que estan en marxa.

