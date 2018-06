La UB inicia un cicle de conferències sobre la situació política a Catalunya

Maria Teresa Vilalta, Joan Elias i Daniel Innerarity Foto: Albert Alcaide

La Universitat de Barcelona (UB) ha iniciat aquest dimarts el cicle de conferències Debats UB. Catalunya i Espanya en què reflexiona sobre la situació política que viu Catalunya i amb què vol aportar elements que contribueixin a la solució política de "un problema polític".En la presentació del cicle -que celebrarà sis conferències fins a gener de 2019-, el rector de la UB, Joan Elias, ha afirmat que les universitats han d'aportar "coneixement, ciència, crítica i debat en el procés" que contribueixi que els polítics trobin vies de solució. A més, ha dit que les universitats han d'estar "al servei de la societat" i aportar pensament crític per sumar elements que aportin vies de solució.Elias ha explicat que aquests debats reflexionaran sobre aspectes com la història, l'economia, l'organització territorial, la llengua i la identitat, el model d'escola i la política per tenir una panoràmica de la situació actual.L'acte inaugural ha anat a càrrec del catedràtic de Filosofia Política i Social de la Universitat del País Basc, Daniel Innerarity, qui ha sostingut que per trobar una solució es necessita la col·laboració de molta gent i que les universitats poden examinar "més críticament" què està ocorrent.Entre els ponents en les sis sessions mensuals del cicle participaran l'historiador Jordi Casassas, l'economista Antoni Castells, el professor de Dret Antoni Bayona, la lingüista Carme Junyent, l'expert en educació Joan Mateo i el catedràtic emèrit en Ciència Política Josep Maria Vallès.La vicerectora Maite Vilalta ha explicat que la universitat se sent interpel·lada per aportar elements al debat, i ha dit que han quedat fos aspectes més sociològics de la situació actual, que preveuen abordar en un futur.Preguntat per un acte organitzat per Societat Civil Catalana (SCC) d'homenatge a Cervantes , previst per al dijous a la UB, que ha provocat queixes de diversos col·lectius de la universitat, ha assegurat: "No podem fer una censura prèvia".Elias ha remarcat que la universitat té estudiants de totes les ideologies i que en la institució es fan actes de tot tipus sense "censurar prèviament les idees de ningú", sempre que es faci des del respecte a les persones, que ha fixat com una línia vermella, per la qual cosa no ha vist problema en què es dugui a terme.

