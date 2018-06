Zoido fa broma sobre el seu substitut i Catalunya

El ministre de l'Interior en funcions, Juan Ignacio Zoido, ha treballat intensament aquests últims dies per dur a terme un "traspàs exprés" de la seva cartera al ministre del nou govern socialista que s'està configurant aquests dies. Segons informa El País, en reunions amb el seu equip, Zoido va tirar d'ironia sobre el seu substitut per assegurar que segur que en sabrà més de Catalunya.Zoido serà recordat, entre altres motius, pel desplegament de policies espanyols a Catalunya per tal d'aturar el referèndum i per la posterior violència policial de l'1-O, que va deixar més de 1.000 ferits segons el Departament de Salut.La jornada ha estat marcada pel ball de noms de ministres que configuraran el govern de Pedro Sánchez després de l'èxit en la moció de censura contra Mariano Rajoy. Carmen Calvo serà la vicepresidenta i Meritxell Batet encapçalarà el ministeri d'Administracions Públiques, clau en les relacions amb Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)