La CUP avisa Torra que el diàleg amb Pedro Sánchez «no és possible»

Carles Riera, diputat de la CUP, manté el to dur contra el Govern que ha nomenat Quim Torra i contra l'estratègia que ha posat en marxa per obrir una nova via de diàleg amb l'executiu espanyol, ara liderat per Pedro Sánchez. "No és possible un diàleg amb l'Estat que permeti parlar d'autodeterminació i de República", ha alertat Riera en una roda de premsa al Parlament al costat de la també diputada Natàlia Sànchez. Segons els anticapitalistes, el Govern de Torra està emmarcat en la Constitució i en l'Estatut, i és per això que es mantenen allunyats dels plantejaments de JxCat i ERC."Que no s'enganyi més a la ciutadania", ha recalcat Riera, que ha demanat caminar cap a "desobediències" respecte l'Estat per tal d'avançar cap a la República. Segons el diputat anticapitalista, cal un nou full de ruta "de ruptura" pendent de ser dissenyat fora de les institucions. En paraules de Riera, es vol generar la sensació de "gosadia" a través "dels símbols", però ara toca materialitzar-ho en polítiques concretes.La CUP no té "cap esperança" posada en el PSOE, i ha indicat que el possible diàleg només podria tenir sentit si es tractés d'una reforma de l'estat autonòmica. "No podrím entendre que es negociessin les molles" fent servir el mandat republicà del 21-D, ha indicat Riera, que ha carregat contra els perfils escollits a l'hora de fer govern a Espanya. "Posen la unitat d'Espanya per sobre de la democràcia", ha ressaltat.

