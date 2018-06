Tot el que sabem del cas de la presumpta violació múltiple a Razzmatazz

Un centenar de manifestants a les portes de la discoteca Razzmatazz Foto: Albert Alcaide

Sequim aquí, amb @lafiladoraP9 , plantant cara al patriarcat i denunciant les agressions que patim dia rere dia!



Contra el patriarcat, ni un pas enrere!#PoblenouFeminista pic.twitter.com/WDWfYD02EO — La Xemeneia Poblenou (@xemeneiap9) 4 de juny de 2018

Associacions feministes, veïnals i diversos membres dels CDR s'apleguen a les portes de l'emblemàtica discoteca barcelonina, convocats per La Filadora del Poblenou , una agrupació feminista del barri. Centenars de persones criden consignes i fan càntics contra l'agressió sexual. A la concentració també hi participa la regidora de la CUP Capgirem Barcelona, Maria Rovira.El gerent de la sala Razzmatazz, Lluís Torrents, diu que les gravacions mostren qui entra i qui surt dels camerinos. No obstant això, diu que no va poder activar el protocol perquè no van tenir cap sospita del que havia passat.