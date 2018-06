Sancionen l'escola Viaró per discriminació per raó de sexe en la contractació de personal

L'escola Viaró haurà de pagar dues multes de 25.000 euros per haver fet discriminació directa per raó de sexe en la selecció de personal i per tant, per vulnerar el dret d'igualtat de la dona en quant a la promoció professional. La sanció imposada per Inspecció de Treball deriva d'una denúncia del sindicat CGT que va alertar que en l'apartat del web del centre on es definia el caràcter propi de l'escola s'hi especificava que els professors de Viaró "seran sempre homes, excepte en l'etapa d'educació infantil". Viaró ha perdut el recurs contra aquesta sanció i per tant, haurà de fer front a la multa. Des de CGT però, es vol continuar treballant perquè el departament d'Ensenyament rescindeixi el concert educatiu amb aquest centre per incompliment.CGT entén que el criteri de contractació que utilitzava Viaró incomplia el concert educatiu, amb la seva política de contractació. CGT Ensenyament també ha detectat possibles discriminacions per raó de religió en l'admissió de l'alumnat. Denuncia que fins el curs 206-2017, el formulari del web on s'especificava la documentació que calia aportar per a la formalització de la matrícula en el centre es demanava la ''fe de baptisme'', un requisit que va desaparèixer després de l'acció del sindicat.Per això, Marta Minguella, de CGT, ha declarat que ''no ens aturarem aquí'' i que aprofitaran el relleu al Departament d'Ensenyament per a aconseguir la rescissió d'aquest concert educatiu, però també per tots els centres de l'Opus Dei que, segons Minguella, es financen amb 30 MEUR públics. CGT recorda que al gener, poc després de la resolució que fixava aquesta sanció a Viaró, les patronals d'aquestes escoles van anunciar que els centres contractarien dones per primera vegada.Des del sindicat han explicat que el gener passat van exigir aquesta rescissió i consideren ''un fet gravíssim'' que l'administració no ho hagi fet, ja que CGT recorden que el Departament hauria de vetllar perquè els centres educatius siguin espais ''per combatre les desigualtats de gènere'' i no perpetuar-les. CGT també ha detallat que el mateix mes de gener es van reunir amb el director general de centres concertats i centres privats, Miquel Mateo, que es va comprometre verbalment a obrir una comissió de conciliació. El 25 d'abril passat se'ls va enviar la resolució de la comissió amb unes indicacions cap a l'escola.Des de CGT lamenten que l'aplicació del 155 hagi permès accelerar la renovació de tots els concerts educatius i per tant, no aplicar la decisió del Parlament de deixar de subvencionar els centres vinculats a l'Opus Dei i que segreguen per sexes.

