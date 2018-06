​Veïns del Raval exigeixen aturar un desnonament per evitar que un baix torni a ser narcopis

Les entitats Acció Raval, Stop Desnonaments Raval i veïns del barri han exigit aquest dimarts a les administracions i al banc BBVA –propietari del local del carrer Riereta 3- que paralitzin el desnonament previst per a aquest dijous del baix on actualment viuen uns estudiants que es van instal·lar al novembre per evitar que l'habitatge es converteixi en un narcopis. Es tracta d'un dels immobles on els veïns van optar per ocupar-lo per evitar que els utilitzin els narcotraficants Segons ha informat en roda de premsa el membre d'Acció Raval Ángel Cordero, des que els estudiants van entrar en el pis el local ha deixat de ser un punt de narcotraficants, i ha explicat que des del 2011 consta com a propietat de BBVA. No obstant això, "ha estat oblidat per part de l'entitat bancària i des de 2012 fins a 2017 ha sofert dues ocupacions per part de traficants de droga", ha relatat.Cordero ha manifestat la preocupació de la gent davant l'anunci del desallotjament del local previst per a aquest dijous, perquè "ningú ha informat als afectats sobre quines mesures prendrà el banc propietari per evitar que tornin a entrar els traficants", i ha exigit que es paralitzi i iniciï un procés de diàleg amb el BBVA.El membre de Stop Desnonaments Raval Iñaki García ha alertat que els veïns estan disposats a tornar a ocupar el local abans que arribin els narcotraficants, però ha afirmat que "la voluntat dels afectats és que les administracions intervinguin, paralitzin les 47 subhastes d'herències intestades i que les institucions i el banc assegurin que aquest habitatge no passarà a ser un element d'especulació".David Cuadrado, un dels estudiants que actualment habita en el número 3 del carrer Riereta, ha sentenciat que "el narcotràfic és una cara de l'especulació immobiliària a la qual està sotmesa Ciutat Vella", i ha reivindicat que la demanda dels veïns és que tots els locals adquirits amb diners públics es destinin a augmentar el parc públic d'habitatge.García ha ratllat de vergonyós el fet que les administracions no hagin intervingut en aquest temps, i ha reclamat una negociació entre totes les parts per forçar un lloguer social del local que eviti l'expulsió de famílies i veïns del Raval.La presidenta de la comunitat de veïns del carrer Riereta 3, Judit Bover, ha criticat la falta de comunicació per part del banc, ha assegurat que "els veïns s'han sentit ignorats" i ha esmentat que tots els veïns de la finca afectada –són cinc propietaris i 2 arrendataris- coincideixen que prefereixen que els estudiants romanguin en el pis per evitar l'arribada de narcotraficants.Cordero ha afegit que les entitats encara no s'han reunit amb l'Ajuntament per abordar el cas concret de Riereta 3, i ha assenyalat que les demandes dels veïns impliquen aturar el desnonament i reunir les administracions, BBVA i els veïns per dialogar sobre les condicions per convertir el pis en parc públic d'habitatge.García ha lamentat que "el narcotràfic es manté perquè afavoreix a alguns partits polítics, que ho utilitzen per fer campanya política", i ha criticat que es relacioni l'ocupació amb els narcopisos perquè, segons creu, el cas de Riereta 3 és l'exemple paradigmàtic que no és així, sinó que l'ocupació evita el narcotràfic.Així mateix, ha assegurat que les reivindicacions i manifestacions per part dels veïns seguiran i ha sentenciat que és necessària una "reformulació de la llei d'arrendaments urbans per permetre l'augment del parc públic d'habitatge i evitar situacions com aquesta".

