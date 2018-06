Borràs, Vergés i Jordà agafen el relleu de Puig, Comín i Serret i asseguren que «la seva veu no s'apagarà»

Laura Borràs, Alba Vergés i Teresa Jordà han agafat aquest dimarts el relleu de les conselleries de Cultura, Salut i Agricultura, respectivament. En un acte conjunt a Brussel·les, les tres conselleres han comparegut juntament amb els seus predecessors en el càrrec, Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret, per agrair-los la seva tasca, transmetre'ls "l'honor" d'agafar-ne el relleu i assegurar que "la seva veu no s'apagarà". "Això que estem fent avui no hauria d'haver passat mai", ha defensat Jordà destacant que Serret hauria de ser "a casa". "Som aquí com a conseqüència de la repressió política de l'estat espanyol", ha recordat Vergés. "Sé del cert que ni apagaran la veu del conseller Comín, ni la meva, ni dels que són a la presó o els que han anat a l'exili".Les noves conselleres també han posat èmfasi en la "necessitat" que Catalunya disposés d'un govern després de mesos d'intervenció pel 155. "Fer govern també és una forma de defensar-nos", ha dit per la seva banda Borràs, que ha agraït la "generositat" de Puig i la resta de consellers que volien restituir. "L'objectiu del govern és també conegut: que deixi d'haver-hi presos polítics i exiliats i puguem treballar per un país millor", ha conclòs la consellera de Cultura, que ha dit que "tot sobrarà" de l'acció de govern si no és possible "tornar a casa" els seus predecessors.El traspàs de carteres s'ha fet a la seu de la delegació de la Generalitat a Brussel·les i és el primer acte polític que s'hi fa en set mesos, etapa durant la qual ha estat intervinguda pel 155. En aquest sentit, Puig ha agraït al personal de la delegació "tot l'esforç" durant aquest temps, durant el qual el govern espanyol va cessar la llavors directora de Relacions Exteriors de la Generalitat, Marina Borrell, per la participació de Puig en un esdeveniment cultural dins de l'edifici.

