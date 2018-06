El TC insta el Govern a presentar nous recursos contra les lleis tombades ara que ha caigut el 155

Nova conseqüència de la caiguda del 155. El Tribunal Constitucional insta el Govern a presentar nous recursos contra les lleis tombades ara que s'ha aixecat la intervenció de l'autonomia per part de l'Estat. El ple de l'alt tribunal -que ho ha decidit per unanimitat- dona 15 dies al recent format executiu de Torra per formular noves al·legacions que defensin la constitucionalitat de lleis catalanes ja suspeses -perquè ja han estat admeses a tràmit-, com la del canvi climàtic, la del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, o la de l'Agència de Protecció Social.La Generalitat de Catalunya té una nova oportunitat, doncs, per intentar que els magistrats del TC canviin d'opinió respecte a diversos recursos d'inconstitucionalitat presentats pel ja extint govern de Mariano Rajoy. L'alt tribunal ja els va admetre a tràmit i, per tant, les lleis aprovades pel Parlament van quedar automàticament suspeses. El Govern va presentar recursos d'apel·lació, però aquests van quedar paralitzats en un llimbs legal fruit de l'aplicació del 155.En total, el TC emplaça el nou executiu català a poder-se personar en 14 recursos. La majoria, 11, responen a recursos presentats pel govern espanyol, entre les quals hi ha la reforma de la llei de Presidència amb què es buscava investir Carles Puigdemont a distància. També estan pendents els recursos presentats pel Parlament i Podem contra l'acord del Senat per a l'aplicació del 155.El ple del TC interpreta, doncs, que la formació del nou Govern a Catalunya comporta la pèrdua de vigència del Reial Decret 944/2017, que impedia que els recursos presentats des de Catalunya poguessin ser tramitats.

La providència del TC que anima el Govern a presentar nous recursos by naciodigital on Scribd

