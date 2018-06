La cantautora Montse Castellà, nova cap de gabinet de la consellera de Cultura

La nova consellera de Cultura, Laura Borràs, compta des d’aquesta setmana amb la cantautora Montse Castellà com a cap de gabinet de la conselleria. És tracta del càrrec de confiança de més rang designat per la consellera, que ha confiat amb la tortosina per ser la seva mà dreta. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dimarts el nomenament amb les funcions i retribucions que corresponen al càrrec. Entre les seves tasques a partir d’ara, Castellà haurà de “donar suport a les activitats de la persona titular del Departament i assistir-la; coordinar les unitats que en depenen i qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani la persona titular”, tal com s’exposa en el DOGC.Aquesta és la primera experiència política d’alt nivell de Castellà, implicada com a cantant en el moviment independentista des de fa uns anys, tot i que va estar a punt de formar part com a integrant independent de la llista de Junts Per Catalunya en les anteriors eleccions del 21 de desembre, encara que el seu fitxatge no es va acabar de concretar.L’arribada de Castellà al capdamunt de la conselleria cal explicar-lo a partir de l’estreta relació que l’uneix a Laura Borràs des de fa uns anys, amb qui ha compartit actes i projectes culturals, com l’espectacle de música i poesia Dunes, entre d'altres. Ja en l’àmbit polític, la tortosina va acompanyar la recent nomenada consellera de Cultura durant tota la passada campanya electoral.El nou càrrec públic de Montse Castellà implicarà que la tortosina deixi de ser portaveu de la Plataforma Trens Dignes on ha treballat en els darrers anys per reclamar millores en el servei ferroviari ebrenc. Tampoc continuarà, d’altra banda, com a tertuliana del Matí de Catalunya Ràdio, ni al Punt TV. No obstant, no té previst abandonar els escenaris, més tenint en compte que recentment havia presentat nou disc.Castellà havia estat vinculada en els darrers anys amb ICV. En les darreres eleccions municipals va mostrar el suport públic a la candidatura de Movem Tortosa, encapçalada per Jordi Jordan. I, sempre com a independent, també havia col·laborat amb ICV, de fet, va ser suplent en les eleccions al Congrés de fa dues legislatures i en les darreres eleccions europees va anar de número dos a les llistes al Parlament Europeu.Tot i això, en els darrers temps, s’ha mostrat favorable al dret de l’autodeterminació de Catalunya i ha apostat clarament per la independència, fet que l’ha acabat distanciant dels ecosocialistes. En les eleccions al Parlament de 2015, de fet, ja va mostrar la seva preferència per Junts pel Sí.

