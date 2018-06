Més d'un miler de persones condemna l'assassinat d'una menor a Vilanova

La plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú (el Garraf) ha emmudit per condemnar l'assassinat de la menor de 13 anys que aquest dilluns va aparèixer morta a casa d'un veí del municipi. Més d'un miler de persones s'han aplegat davant l'Ajuntament i han participat en els cinc minuts de silenci que el consistori de la capital del Garraf ha convocat.L'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras, ha explicat que la ciutadania està "trista i enfadada" i ha expressat el seu total suport envers la família de la víctima. Lloveras ha assegurat que un equip de psicòlegs municipals ha estat atenent els familiars i coneguts de la nena des d'ahir al vespre, i ha precisat que aquest matí també s'han traslladat diversos especialistes fins l'escola de la menor per ajudar els seus companys a pair la situació.La Policia Local de Vilanova va localitzar el cadàver amb signes de criminalitat al voltant de les 20.25 h a l’interior d’un habitatge de l’Avinguda Cubelles, al mateix edifici on viuen els avis de la menor, prop de les dependències policials.Testimonis propers a la família de la víctima van relatar que la nena havia passat unes hores a casa els seus avis i a mitja tarda baixava per l’escala en direcció al carrer, ja que el seu pare l’havia de recollir a la porta. Abans de sortir, però, un veí l’hauria assaltat. La Policia Local ha detingut aquest veí com a presumpte autor del crim.La menor presentava agressions d'arma blanca, segons ha informat aquest dimarts el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Antoni Rodríguez, en roda de premsa. El cos es trobava en una habitació que estava tancada, sota d'un matalàs fora de lloc. El detingut, de 42 anys i molt lligat a la vida cultural de Vilanova i la Geltrú, té un antecedent per un requeriment judicial per amenaces lleus a la seva exparella i a la seva filla.

