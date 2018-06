De Batet a Borrell: l'1x1 del govern de Pedro Sánchez

El nou president espanyol, Pedro Sánchez Foto: Flickr PSOE

Madrid, 1972. La seva història és la d'un supervivent: el partit el va descavalcar per la seva negativa a facilitar la investidura de Mariano Rajoy, i amb el pas del temps ha anat recuperant el terreny a Ferraz -on es va imposar en primàries a Susana Díaz- abans de fer l'assalt definitiu a la Moncloa en forma de moció de censura . Pedro Sánchez assumeix el càrrec en circumstàncies excepcionals -mai havia triomfat el mecanisme parlamentari per fer fora un president- i amb la crisi política a Catalunya encara oberta. Haurà de governar en minoria i fent equilibris per aprovar lleis. Encara no vol posar data a unes eleccions anticipades que li exigeix un Albert Rivera en fora de joc.