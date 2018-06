Arran respon a les amenaces: crida a encerclar TV3 per barrar el pas a la manifestació ultra

Els Grups de Defensa i Resistència (GDR) han convocat una manifestació aquest diumenge 10 de juny davant de TV3 a Sant Joan Despí . Arran ja ha sortit al pas i aquest dimarts al matí ha fet una crida a tots els moviments independentistes i antifeixistes per mobilitzar-se i encerclar les instal·lacions de la televisió pública catalana i barrar el pas als concentrats d'extrema dreta.Entre els convocats hi ha les organitzacions ultres Democracia Nacional, Falange, Somatemps o els GDR del Bages i Girona. La concentració, segons han informat a través del seu compte de Twitter, està convocada per demanar el tancament de la televisió pública catalana."El feixisme és el braç armat de l'Estat per arribar on aquest no pot. No hi pot haver llibertat d'expressió per aquells que fomenten l'odi, el racisme, el masclisme o la xenofòbia. Al feixisme no se'l convenç, se'l combat", crida Arran a través d'un comunicat.En els últims temps, l'espanyolisme ha assenyalat la televisió pública catalana, a qui han acusat d'adoctrinament. A banda de les formacions ultres, Cs o el PP també fa temps que han impulsat una croada per reformar-la, considerant que no és una televisió imparcial i on hi tenen cabuda totes les sensibilitats polítiques."Som conscients que a Catalunya tenim un problema greu". Així ho indiquen els Grups de Defensa i Resistència (GDR) al manifest fundacional fet públic a principis d'abril, en el qual anuncien el seu naixement en contraposició als Comitès de Defensa de la República (CDR) . Des de llavors, aquests comandos s'han deixat veure en diferents zones del país, on han protagonitzat actes de "neteja" de simbologia independentista.El seu principal objectiu, diuen, és el de treure "simbologia política" per "tornar a la convivència" i "acabar amb els que pretenen la fractura social". Al seu darrere, però, hi ha l'extrema dreta. Com a GDR es desmarquen de la Coordinadora per Tabarnia, que només contempla una part del territori, i amaguen possibles relacions amb grups feixistes o de defensa del nazisme, malgrat que la presència dels seus militants en alguns d'ells permet teixir-hi estretes vinculacions.

