Aragonès denuncia les traves d'Estremera durant el traspàs de carteres

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha denunciat les condicions de la visita que ha fet juntament amb els consellers Ester Capella i Ernest Maragall a la presó Estremera, on s'ha desplaçat per fer el traspàs de carteres amb els consellers destituïts Oriol Junqueras i Raül Romeva. "No són les condicions adequades per a representants del Govern i que s'havien donat en d'altres ocasions, no hem tingut ni sala de treball ni temps suficient per fer un bon intercanvi dels plans de treball", ha lamentat.La visita s'ha fet al locutori habitual on els presos i les visites estan separats per un vidre i només han disposat de 40 minuts per a cadascun. A més, ha denunciat "l'arbitrarietat" del Ministeri de l'Interior per no permetre les visites de la resta de consellers. Tot i les condicions, Aragonès ha assegurat que han tingut temps de treballar "a fons" i ha dit que l'acció de les conselleries de Junqueras i Romeva es mantindrà en la mateixa línia. "Hem traslladat les prioritats de cada departament que, evidentment, coincideixen amb la feina feta anteriorment", ha dit.Sobre el seu estat, ha afirmat que els ha trobat "forts". "No estan ni avergonyits ni se senten culpables perquè no han comès cap delicte", ha manifestat des de les portes d'Estremera, on ha afegit que el seu empresonament provisional és "una venjança avançada a la sentència".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)