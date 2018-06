JxCat situa Puigdemont, Sànchez, Turull i Rull en comissions al Parlament

Junts per Catalunya (JxCat) ha situat Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull en comissions parlamentàries, tal com ha pogut saber l'ACN. El 130è president de la Generalitat -exiliat- s'encarregarà de la comissió d'Exteriors, i el president del grup parlamentari -empresonat a Soto del Real- assumirà la Comissió d'Afers Institucionals (CAI). Turull -a Estremera- participarà a la comissió de Reglament, i Rull -company de cel·la de l'exconseller de Presidència-, a la de Territori.A banda, la mesa del Parlament ha aprovat la tramitació de les delegacions de vot dels quatre diputats de JxCat per a les comissions, en la reunió d'aquest dimarts al matí. D'altra banda, el nou portaveu de JxCat, Albert Batet, assumirà les delegacions de vot dels mateixos quatre parlamentaris en les votacions als plens. Fins ara Elsa Artadi feia aquesta tasca, com a portaveu del grup, càrrec que ha deixat en assumir la conselleria de Presidència

