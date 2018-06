El Tribunal Europeu de Drets Humans manté la petició d'empresonament de Valtònyc

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) s'ha posat al costat dels tribunals espanyols i ha rebutjat la petició del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, que va demanar retardar el seu ingrés a la presó i suspendre la condemna de tres anys i mig de presó per amenaces, injúries greus a la Corona i enaltiment del terrorisme, pel contingut de les seves cançons.Actualment, Valtònyc es troba a l'espera de ser citat per les autoritats belgues, després que fa unes setmanes abandonés l'Estat per evitar l'ingrés a la presó dictat per l'Audiència Nacional. Va ser precisament aquest tribunal, el que també ha emès una ordre nacional, europea i internacional de cerca i captura.Segons la sentència de l'alt tribunal espanyol, les cançons del raper van incloure expressions de suport a les organitzacions terroristes Grapo, ETA i a alguns dels seus membres, i de faltar al respecte a la Corona i altres autoritats polítiques, com ara el president del Cercle Balear, Jorge Campos.

