Rajoy se'n va i obre la successió al PP

Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal, durant la reunió del PP Foto: ACN

📽 @marianorajoy 👉 "Se ha sentado, en estos días, un precedente gravísimo en la historia: gobierna, por primera vez, alguien que no ha ganado las elecciones y que no ha obtenido la confianza de los ciudadanos cuándo se les ha preguntado". pic.twitter.com/vOL2u0iQlz — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 5 de juny de 2018

📽 @marianorajoy 👉 "Resulta inquietante la fragilidad política del gobierno de Pedro Sánchez cuando la situación de Cataluña, sobre todo en sus calles, dista mucho de estar calmada". pic.twitter.com/JUcc64pdLx — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 5 de juny de 2018

La intervenció de Mariano Rajoy en la qual ha anunciat el seu adeu s'ha convertit en una ocasió de reivindicació personal de la seva feina com a president del govern espanyol: mà dura amb Catalunya -s'ha vantat d'haver evitat que Carles Puigdemont fos president de la Generalitat-, fi d'ETA, èxits electorals i balanç econòmic. Fins i tot ha tret pit per haver "actuat contra la corrupció" després d'haver caigut, precisament, per la sentència del cas Gürtel, que va motivar la moció de censura contra ell. "He assumit els meus errors i també els que no són meus", ha apuntat abans d'anunciar el seu adeu. Un congrés extraordinari servirà per "obrir una nova etapa". Rajoy, ara sí, se'n va: "És el millor per a mi, per al partit i per a Espanya"."No hi ha cap motiu per caure en el desànim", ha indicat Rajoy, que ha anunciat que el PP farà tasca d'oposició contra els qui vulguin "desmantellar" la seva obra. "Hem d'evitar que deixin Espanya en caiguda lliure", ha ressaltat el líder del PP, que ha reclamat al partit lluitar per tornar a governar. Durant 37 anys, ha dit, ha servit a la formació des de tots els càrrecs possibles. "He estat des de regidor a president del govern espanyol", ha ressaltat el dirigent. "I ara ha arribat el moment de posar final a aquesta etapa", ha indicat el líder del PP, just abans d'anunciar que marxava.Tots els ministres, ha dit, han estat "magnífics", així com també "l'única vicepresidenta que he tingut" -Soraya Sáenz de Santamaría- i la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal. Missatges de reconeixement a les dues dirigents per equilibrar la pugna que s'obre ara. "Al PP li he donat tot des de fa molts anys", ha recalcat, al mateix temps que prometia "lleialtat" a les sigles dins de les quals ho ha estat tot. Aguantarà com a president del partit fins que arribi el congrés extraordinari."Hem passat a l'oposició, però no per la censura dels espanyols", ha insistit, al mateix temps que treia pit per haver impedit la independència. "Ara hi ha un govern autonòmic", ha ressaltat Rajoy. "Hem pogut cometre errors en la gestió d'aquesta situació? Probablement. Però ni hi ha hagut independència ni Puigdemont és president", ha ressaltat el líder del PP, que ha centrat els atacs en Ciutadans, també.La seva victòria a Catalunya, ha dit, ha acabat generant inestabilitat a Madrid. Rajoy ha tret pit per haver aplicat el 155, un "delicat mecanisme constitucional, i així ha estat aplicat". "Els independentistes tenen dret a existir i a governar si guanyen les eleccions, però no a incomplir la llei ni a passar per sobre de la voluntat de la gent. Hem defensat la unitat del nostre país, mentre altres només parlaven", ha indicat, en referència als d'Albert Rivera. Les decisions preses, ha recalcat, han estat "correctes"."S'ha fixat un precedent molt perillós. Algú que ha estat sistemàticament rebutjat i que mai ha guanyat unes eleccions ara és president", ha apuntat Rajoy en referència a Sánchez, que segons ell "s'ha fet acompanyar de l'independentisme sectari". "Aquest estigma acompanyarà aquest govern des del primer moment de la seva existència. El PSOE, que tants mèrits ha tingut en la història del país, ha dilapidat la seva herència", ha indicat el màxim dirigent del PP davant dels quadres del partit.Rajoy ha volgut reivindicar que els populars ha guanyat les eleccions, i ha reiterat la "debilitat" de l'executiu de Sánchez. "Podem aventurar més inestabilitat, més bloqueig i més dificultats per al país. Aquesta responsabilitat caldrà exigir-la als qui l'ha promogut", ha destacat l'expresident del govern espanyol. "S'ha enderrocat un executiu, però ningú ha pensat en l'interès general, sinó en els seus particulars. S'ha construït una majoria per acabar amb el PP, però no per governar", ha indicat."Tots coneixem els socis de Sánchez. Resulta inquietant. La situació als carrers de Catalunya dista d'estar calmada", ha apuntat en referència a l'independentisme. Rajoy ha volgut recordar que va oferir al PSOE una gran coalició a l'estil alemany, i ha defensat que aquesta és l'única història: "S'han valgut de les pitjors companyies per arribar al poder sense guanyar les eleccions". La interpretació que s'ha fet de la sentència del cas Gürtel , ha apuntat, és un cas de "post-veritat".

