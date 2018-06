Un concert coral inaugurarà el 30è Mercat de Música Viva de Vic

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) celebra enguany la 30a edició. Per celebrar l'efemèride, es farà un concert inaugural el dimecres 12 de setembre. "Estem treballant en un espectacle i la idea que representi els 30 anys de Mercat on hi passaran diferents veus", explicava el seu director artístic, Marc Lloret, en la roda de premsa aquest dimarts. Dolo Beltrán serà l'encarregada de conduir aquest espectacle i l'acompanyarà Jaume Manresa al piano. Se sumen aquest concert especial Lluís Gavaldà, David Carabén, Núria Graham, Miquel Gil, Kike Morente, Marinah, Alba Carmona, Andrea Motis, Chicuelo i Mercedes Peón, entre altres. El guió és d'Oriol de Balanzó i Natza Farré. "No serà una gala, sinó un concert coral amb un punt guionitzat", ha afegit Lloret.

Marc Lloret, durant la roda de premsa de presentació Foto: Josep M. Montaner

La Plaça Major de Vic, plena de gom a gom. Foto: José M. Gutiérrez

"Són trenta anys de concerts únics i inoblidables" que han donat a conèixer "la realitat del país", "deixant que la música transformi". Tal com es pot veure en el cartell, el MMVV "ha de ser i seguir sent un impuls" per la música. En aquest mateix sentit, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, destacava que el projecte arriba als trenta anys "consolidat" ajudant al sector de la música. Erra destacava que ha servit de "trampolí" per a molts grups, "és una oportunitat que s'ha pogut donar a la música". En aquest mateix sentit, Lluís Cerarols, delegat territorial de Cultura a la Catalunya Central, apuntava que és un dels grans esdeveniments de la Catalunya Central. El pressupost per a la 30a edició és de 826.900 euros.Aquest espectacle donarà pas a més d'una setantena d'artistes que formen part d'una programació "diversa i desacomplexada". Tal com explicava Lloret, d'aquests entre un 35 i 40% són estrenes absoluts, tot i que encara s'ha de tancar la programació definitiva. Una xifra que es mou al voltant de la mateixa que l'any passat (un terç). Entre les estrenes i prestrenes al certamen destaca Clara Peya, Alba Carmona, Eva Fernández, Toti Soler i Gemma Humet, Chicuelo, Joan Colomo, Joan Miquel Oliver, Xebi SF, Marcel Lázara & Júlia Arrey, i Perotá Chingó.A més, tal com destacava el regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga, hi haurà més de 100 bandes repartides per tota la ciutat. En aquest sentit ha remarcat "el desenvolupament econòmic" que suposa per la indústria musical. De fet, Dòniga remarcava que la previsió del 2017 espera superar l'impacte econòmic de 2016 que s'enfilava a 3,6 milions. El director artístic recordava que el mercat és també una trobada per als professionals -públics i privats- i que enguany s'estrenarà una jornada dedicada a les noves tecnologies.Lloret ha destacat que enguany es presentaran "projectes especials" durant el certamen, com Refugi de Marc Parrot; Calidos feat. Nolah, o Orpheus XXI. Cal destacar també, que el Quartet Brossa i The Pinker Tones estrenaran a l'Atlàntida l'espectacle Leon, premi Puig-Porret del 2017. D'altra banda, el MMVV duplica la programació destinada al públic familiar (de 2 a 4 propostes). Aquestes són els concerts de Basket Beat, Black Musica pels Més Menuts, Reggae per Xics, i Xiula.Els escenaris més multitudinaris del mercat són la plaça Major de Vic i el Sucre. S'hi podrà escoltar Dr. Calypso (en la seva gira de comiat), Paula Valls, Roba Estesa, Els Catarres, Ebri Kinght, Els Amics de les Arts, etc. Tal com explicava Lloret, la nit de dissabte a la plaça serà "100% osonenca", ja que Nyandú i Obeses faran els concerts al centre de la ciutat.El raper mallorquí Valtonyc està programat en el Mercat de Música Viva pel divendres 14 de setembre al Sucre. Exiliat a Bèlgica, Lloret ha apuntat que amb "el desig que hi sigui" es farà el concert si canvia la situació actual; sinó no hi haurà res.Es va incorporar el raper per protestar contra la repressió a la llibertat d'expressió; ara caldrà esperar què diu la justícia (belga i espanyola).Tant Erra com Cerarols han tingut record per l'exconseller de Cultura Lluís Puig, que també havia estat director artístic del festival. Cerarols remarcava el desplegament del MMVV gràcies a Puig "per la seva gran capacitat de la gestió cultural"; mentre que Erra es mostrava satisfeta per l'aixecament del 155, per poder tenir una nova consellera, "sempre amb un record per en Lluís". En aquest mateix sentit, l'alcaldessa ha anunciat que es preveu retre un homenatge a tots els alcaldes, regidors de promoció econòmica i directors artístics d'aquests trenta anys.Durant aquests anys, el Mercat ha interactuat amb moltes associacions i entitats de la ciutat. Per això, s'han començat a celebrar un conjunt de concerts des del març passat. Precisament, aquest cap de setmana passat es va celebrar l'efemèride de la 30a edició durant el projecte musical d'"El so de les cases". Com a novetat, enguany s'ha recuperat el Casino de Vic com a escenari.

