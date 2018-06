El cònjuge homosexual d'un europeu té dret de residència a la UE

Els estats membres de la Unió Europea han d'acceptar el dret a residència als cònjuges homosexuals, encara que no reconeguin el matrimoni gai. Així ho ha sentenciat aquest dimarts el Tribunal de Justícia de la Unió Europea arran del cas d'un ciutadà romanès casat amb un nord-americà a Brussel·les i que va demanar el dret del seu marit a residir legalment amb ell a Romania.Aquest país de la Unió Europea, però, va respondre que no podia acceptar-ho perquè, al no reconèixer el matrimoni gai, no el podia considerar un "cònjuge". Ara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea tomba la decisió romanesa, i destaca "l'obligació d'un estat membre a reconèixer un matrimoni homosexual contret en un altre estat membre" encara que sigui únicament per l'objectiu de "concedir el dret a residència a un nacional d'un tercer estat", en aquest cas, un nord-americà. Pel tribunal europeu, fer-ho "no afecta negativament la institució del matrimoni" en l'estat receptor de la parella ni tampoc l'obliga a canviar les seves lleis al respecte.La sentència indica que el concepte "cònjuge" en la llei europea "inclou els del mateix sexe" i garanteix la "llibertat de residència dels ciutadans de la UE i dels membres de la seva família". "Encara que els estats membres tinguin llibertat per autoritzar o no el matrimoni homosexual, no poden obstaculitzar la llibertat de residència d'un ciutadà de la Unió negant al seu cònjuge del mateix sexe, nacional d'un estat no-membre de la Unió, la concessió d'un dret de residència derivat en el seu territori", assegura el TJUE.El cas va arribar al TJUE de la Unió Europea després que el matrimoni homosexual presentés un recurs als tribunals romanesos per possible discriminació per orientació sexual en el respecte pel dret a la lliure circulació a la UE. El Tribunal Constitucional Romanès va demanar al Tribunal de Justícia de la UE si un cònjuge gai d'un ciutadà de la UE ha de tenir el dret a residència permanent a Romania.El TJUE indica que el concepte "cònjuge" que designa una persona unida a una altra a través del matrimoni és "neutre des d'un punt de vista de gènere, per la qual cosa pot incloure els cònjuges de mateix sexe de la UE". Tot i que admet que els estats membres tenen "llibertat d'institucionalitzar o no el matrimoni homosexual" el tribunal diu que negar el dret a residència al cònjuge d'un gai casat en un altre país de la UE "pot obstaculitzar el dret d'aquest ciutadà a circular i residir lliurement en el territori dels estats membres". "Això suposaria que la llibertat de circulació variaria d'un estat membre a un altre en funció de les disposicions de dret nacional que regulen el matrimoni entre les persones del mateix sexe", avisa el tribunal.

