Querella de Puigdemont i els consellers a l'exili contra Llarena a Bèlgica

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els quatre membres exiliats del Govern legítim -Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí- han presentat una demanda civil contra Pablo Llarena davant la justícia belga. Així ho han anunciat en una compareixença conjunta des e Brussel·les en la qual Puigdemont i Ponsatí han participat a través de videoconferència. "Aquí ens podem defensar de manera adequada, a Bèlgica el poder judicial és independent", ha destacat Comín."Vam anar a l'exili per continuar amb l'estratègia de defensa en relació als drets col·lectius del poble de Catalunya. Ens poden perseguir, però no ens rendiran", ha assenyalat Puigdemont, que al llarg del proper mes sabrà si el tribunal alemany d'Schleswig-Holstein aprova la petició d'extradició que li demana la fiscalia."Després de tots aquests mesos que hem estat objecte de violacions de drets fonamentals que, fins ara, han quedat impunes, era el moment d'actuar, de prendre decisions que formen part d'una estratègia de defensa dels drets particulars i col·lectius", ha indicat el president a l'exili. La seva intenció és la de tornar a Bèlgica en cas que la justícia alemanya el deixi en llibertat.La segona acció legal que presentaran els cinc membres del Govern legítim és demanar la recusació de Llarena en la causa contra el procés al Tribunal Suprem. "Llarena té una causa pendent amb nosaltres, serà citat per la justícia belga en algun moment dels propers mesos, i per això ha de ser apartat de la causa", ha destacat."Ens volem defensar més enllà als processos relatius a l'ordre europea de detenció. Fins ara, la nostra defensa havia anat focalitzada en evitar l'extradició, però aconsellats pels nostres advocats tenim consciència que podem iniciar accions legals noves", ha apuntat el conseller de Salut en l'anterior executiu, ara rellevat per Alba Vergés. Aquest dimarts rebrà la seva visita per fer el traspàs de carteres , de la mateixa manera que ho faran Puig amb Laura Borràs i Meritxell Serret amb Teresa Jordà.

