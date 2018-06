VÍDEO Les irregularitats de Ciutadans, al descobert

Albert Rivera ha aconseguit bastir un partit polític que aspira a enderrocar el Partit Popular com la formació hegemònica de la dreta espanyola. El creixement de Ciutadans en els darrers anys és meteòric. Ara bé, qui hi ha darrere del partit taronja? Com es finança? Quines institucions la sustenten? En aquest sentit, la televisió pública del País Basc, EITB, ha publicat un reportatge en què destapa diverses irregularitats de Cs Operación Ciudadanos. ¿Qué hay detrás? es pot veure íntegre en el vídeo que obre aquesta notícia. La peça informativa aprofundeix en els lligams del partit d'Albert Rivera amb l'extrema dreta o el passat del líder català, que hauria estat afiliat de les joventuts del Partit Popular. El reportatge destaca que Ciutadans destina el 30% de les aportacions públiques per a despeses dels grups municipals per finançar campanyes electorals, un moviment il·legal. ETB també assenyala El País i els mitjans del Grup Prisa com els principals responsables de la gran visibilitat de Rivera a la tribuna pública.

