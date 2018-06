Andreu Martínez, nou director general dels Mossos d'Esquadra

Andreu Martínez substituirà Pere Soler al capdavant de la Direcció General de la Policia de la Generalitat de Catalunya, segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l'ACN. Cal recordar que Soler va ser un dels càrrecs del Govern de Carles Puigdemont que va caure quan el govern espanyol va aplicar l'article 155 de la Constitució després de la declaració de la República. Martínez havia estat director general de l'Administració de Seguretat quan Felip Puig era conseller d'Interior. Ara, el nou conseller d'Interior, Miquel Buch, ha decidit confiar la tasca que duia a terme Soler a Martínez.Miquel Buch s'ha reunit aquest dilluns amb el cap dels Mossos d'Esquadra en la que ha estat la seva primera actuació com a nou conseller d'Interior de la Generalitat. Més enllà de la designació de Martínez, Buch no preveu prendre cap decisió sobre l'organigrama del Departament fins que n'hagi parlat amb Joaquim Forn, que ocupava la conselleria en el moment de la destitució del Govern per l'article 155.D'altra banda, el nou conseller d'Interior ha cessat Eugènia Domènech del càrrec de Directora General de Trànsit, tal com confirmat el Servei Català de Trànsit. Domènech va ser nomenada per l'exconseller Jordi Jané fa tres anys i ha estat durant aquest temps la màxima responsable de l'organisme.

