Divorci a Catalunya en Comú

Xavier Domènech i Elisenda Alamany, al Parlament Foto: Adrià Costa

Elisenda Alamany ha renunciat a formar part del nucli dirigent i de l'executiva per "coherència" amb el projecte polític que defensa; només serà portaveu del grup parlamentari

Colau, que s'havia mantingut al marge de les qüestions de partit, ha fet un pas endavant quan falta un any per a unes eleccions decisives per al projecte dels comuns

Ada Colau, a l'Ajuntament de Barcelona. Foto: Adrià Costa

La batalla pel control de Catalunya en Comú ha deixat ferides. El procés de renovació de la direcció del partit, obert en les últimes setmanes, havia de servir per endreçar la formació un any després del seu naixement, però les negociacions han acabat en divorci. Del pols entre els independents situats a l'òrbita de Xavier Domènech, amb la complicitat d'EUiA i càrrecs terriorials, i l'aliança entre la direcció d'ICV i una part de la cúpula de Barcelona en Comú -l'entorn més immediat d'Ada Colau- n'ha sortit victoriós el segon bloc, capitanejat per l'alcaldessa. I serà la mateixa Colau qui prendrà les regnes del partit amb Domènech, que continuarà sent coordinador general dels comuns perquè apareix com a figura de consens. A finals de setmana, tots dos presentaran una proposta en forma de llista per liderar conjuntament Catalunya en Comú. Elisenda Alamany no farà, doncs, tàndem amb Domènech i es limitarà a la funció de portaveu del grup parlamentari.La intervenció de l'alcaldessa de Barcelona ha decantat la balança en la disputa interna. Domènech, que incialment havia avalat la figura d'Alamany -qüestionada per un sector del partit pel seu perfil sobiranista-, ha acceptat la bicefàlia amb Colau. La decisió té càrrega de profunditat. No és només una qüestió de noms, sinó de línia política. El conflicte sobre qui havia de compartir la direcció amb Domènech és també el duel entre els que volen un partit més sobiranista i els que busquen allunyar-se'n. No és estrany, doncs, que Alamany hagi renunciat a la proposta de formar part del nucli dirigent i de l'executiva. La veu de la branca més sobiranista de Catalunya en Comú ha optat pel "no" per "coherència" amb els principis polítics que defensa. Domènech ha accedit a la proposta de l'entorn de Colau després de no acceptar les alternatives prèvies que tenia sobre la taula: Candela López, exalcaldessa de Castelldefels, i Lucía Martín, diputada d'En Comú Podem al Congrés.L'esvoranc a la formació és palpable tot i l'acord visualitzat entorn a Domènech i Colau. Alamany, per exemple, fa dies que no ha mantingut un contacte directe amb el coordinador general més enllà de la rutina parlamentària. "És una fórmula de consens", apunten fonts pròximes a Colau per defensar els moviments. "S'està convertint l'espai en una federació de partits", argumenta una veu independent agrupada en el grup parlamentari. "Aquesta no és l'eina que havíem imaginat tots, han pogut més els partits", afirma una tercera font. "Les cares que hi hagi a partir d’ara al capdavant del partit seran significatives de quin projecte es defensarà”, conclou un altre dirigent de l’actual quadre de comandament del partit.Les fonts consultades perapunten que el bloc que defensava la candidatura d'Alamany a la coordinació general tindrà una presència reduïda a la nova direcció. I s'esperen més renúncies en les pròximes hores en clau de partit. Tanmateix, alguns dirigents pròxims a l'equip de Domènech -com Xavi Matilla o Marc Parés- podrien formar part de l'executiva. Maduren la decisió per equilibrar pesos entre blocs i, fins i tot, alguns han rebut propostes del sector capitanejat per ICV i Barcelona en Comú per visualitzar un espai d'entesa en lloc d'una fractura entre blocs.La majoria dels espais de comandament estaran ocupats per dirigents afins a David Cid o Adrià Alemany, al capdavant d'ICV i influent en les decisions de Barcelona en Comú, respectivament. La mateixa Candela López es perfila per assumir l'àrea de política municipal i la diputada Susanna Segovia podria assumir responsablitats en la carpeta d'Organització. "L'entorn de Colau serà responsable del que passi a les municipals", afirmen des del sector derrotat. L'alcaldessa de Barcelona, que s'havia mantingut al marge de les qüestions de partit en els darrers mesos, ha fet un pas endavant quan falta un any per a unes eleccions decisives per al projecte dels comuns.Les primàries per renovar els càrrecs de l'executiva i de la coordinadora es celebraran entre el 29 de juny i el 2 de juliol. El trajecte per arribar-hi ha estat sinuós i les negociacions han evidenciat les dues ànimes existents a Catalunya en Comú. L'acord segellat per Domènech i Colau ha enterrat definitivament la primera idea del coordinador general, que va encarregar a Marc Parés, independent i actual coordinador de programa del partit, el disseny de la seva candidatura va avançar en exclusiva els criteris per fer la llista que constaven en el document que el líder va exposar a la cúpula del partit: que guanyessin pes els independents, que s’abandonés “la lògica de quotes” i s'incorporessin nous actors socials, tres passos que Domènech considerava clau per fer un "pas endavant" en una formació que s’havia de desplegar territorialment i afiançar la confluència. "La decisió sobre el rumb del partit s'hauria de basar en horitzons, i això no s'ha fet", apunten veus crítiques amb el nou escenari. El divorci a Catalunya en Comú és un fet.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)