Aragonès, Capella i Maragall arriben a Estremera per fer el traspàs de carteres

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, -acompanyats per la consellera de Justícia, Ester Capella- han arribat a la presó d'Estremera on visiten Oriol Junqueras i Raül Romeva per fer el traspàs de carteres. Són els primers consellers que, després de prendre possessió del càrrec, es reuneixen amb els seus antecessors a la presó. També tenen la voluntat de fer-ho la resta de consellers que han de fer traspàs de poders amb consellers destituïts que estan reclosos a presons madrilenyes.Fins ara, però, no han obtingut els permisos penitenciaris que concedeix el Ministeri de l'Interior per poder entrar als centres. Estan pendents de fer el traspàs Miquel Buch (amb Quim Forn), Elsa Artadi (amb Jordi Turull), Damià Calvet (amb Josep Rull) i Chakir El Homnari (amb Dolors Bassa). A la sortida, es preveu que el vicepresident, Pere Aragonès, faci declaracions. La visita es produeix l'endemà que el president, Quim Torra, també visiti Estremera per comunicar el nou Govern i agrair la renúncia a Rull i Turull.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)