Ábalos sosté que la reunió Torra-Sánchez no és una «qüestió d'emergència»

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistit aquest dimarts en una entrevista a Los Desayunos de TVE que el president espanyol, Pedro Sánchez, "es veurà" amb el president de la Generalitat , Quim Torra, tot i que ha afirmat que aquesta "no és una qüestió d'emergència".En tot cas s’ha mostrat convençut que la reunió "contribuirà a la normalitat, sens dubte", per "iniciar vies de diàleg". "Està previst però no li puc dir quan", ha afirmat. També ha apuntat que la intervenció dels comptes de la Generalitat anterior al 155 es mantindrà en funció del retorn a la "normalitat". L'executiu de Sánchez actuarà en aquesta matèria –ha dit- "de manera responsable, progressivament, i en funció de l'avenç de la normalització que nosaltres volem trobar"."Crec que aquestes mesures han d’anar compassades també amb el diàleg que es pretén obrir" i "en la mesura que es va generant la confiança i el respecte a la legalitat, i s’està fent un control adequat de tot això, lògicament s’anirà tornant a la normalitat en aquest sentit".Ábalos també ha afirmat que encara és "aviat" per parlar de si cal convocar eleccions i fins i tot ha afegit que “no tenim perquè tenir aquesta urgència" per a la convocatòria. "Això és una prerrogativa del president del govern, com tots sabem i ho farà en funció lògicament de la situació del país, que sempre té a veure amb l’estabilitat del país".En aquest sentit ha recordat que les eleccions anticipades només les volia Cs, "que no representa el 10% de la cambra", i "la resta no ho vol". Per tant, "nosaltres hem de combinar tot això, perquè de 350 només 32 ho vol" i tot plegat "tindrà a veure amb la situació del país i de si els que anuncien boicot se’n surten o no", però "al carrer veig molta esperança".

