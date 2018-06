​Colau reclama a Sánchez que acosti els presos per ratificar la voluntat de diàleg

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, vol que la voluntat de diàleg que ha expressat el nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no és només una qüestió de bones paraules. Colau ha reclamat "personalment" tingui "un gest humanitari" amb els presos polítics. Per a l'alcaldessa, haurien de sortir de la presó, i mentre això no arriba li ha demanat que faci "tot el que estigui a les seves mans" perquè siguin acostats a les presons catalanes i "es deixi de castigar" les seves famílies.No obstant això, considera que fins que no siguin alliberats no hi haurà clima de normalitat institucional. Colau ha subratllat que Sánchez pot promoure l'acostament a través de la Fiscalia o del ministeri de Justícia, ha indicat en una compareixença per valorar el nou "escenari d'esperança" que, segons ha subratllat, s'ha obert amb el nou Govern català i el nou president del govern espanyol. L'alcaldessa ha expressat la plena disposició de Barcelona per "consolidar" el nou escenari i deixar enrere "la política de blocs"."Barcelona està plenament disposada a col·laborar perquè la nova etapa constructiva de diàleg i de distensió es consolidi", ha manifestat. Colau ha admès que el nou escenari "no és senzill, segueix sent molt complicat", però ha ressaltat que és "molt millor" que el dels darrers mesos. També ha reivindicat el paper en aquests mesos de Barcelona, on sempre s'havia apostat pel diàleg. "Ens han titllat d'equidistants, d'ingenus", ha remarcat l'alcaldessa, i ha agregat: "Celebrem que s'hagi demostrat que el diàleg era possible".Colau ja ha demanat una reunió amb el nou president de la Generalitat, Quim Torra, que espera que es concreti en els pròxims dies, i també l'ha reclamat a Sánchez. Espera consensuar amb els grups municipals una agenda Barcelona de peticions. Tot i que el govern ja té un dossier amb un centenar de demandes, ha obert una roda de contactes amb els partits perquè sigui el més acordada possible. A més, a finals de mes se celebrarà un ple extraordinari a petició del PSC on s'abordaran les peticions de la capital catalana.L'agenda que ja ha treballat Colau incorpora una de les demandes més reiterades dels comuns, la de frenar els increments desorbitats dels preus del lloguer, la qual fa tant al govern català com l'espanyol. L'alcaldessa considera que el nou clima favorable al diàleg s'ha de notar a la Generalitat i l'Estat, però també al mateix Ajuntament de la capital catalana. Per a les dues administracions també els reclama revertir les retallades, i en té d'específiques per a cadascuna: a l'Estat, finançar el transport públic i "un canvi radical" en la política "absolutament racista" del PP amb els refugiats i sobre les polítiques contra la violència masclista, i al Govern, lluitar contra els sensesostre.Malgrat que tot just fa uns mesos Barcelona en Comú va expulsar els socialistes del govern pel seu suport a l'article 155 de la Constitució, l'alcaldessa considera que ara cal arribar a acords "el més estables possible" també al consistori amb el PSC i ERC, que són les dues forces amb les quals té més coincidències programàtiques. Ha deixat així una porta entreoberta a tornar a explorar l'entrada d'aquestes dues formacions al govern municipal.Ha defensat que els socialistes tenen dues ànimes. Opina que fa uns mesos es van alinear "amb les tesis més dures del PP i Cs", però alhora tenen una altra ànima amb la qual els comuns sí que es senten còmodes. "Quan l'ànima que s'imposa en el PSC és la de les polítiques progressistes i el diàleg, ens tindran al seu costat", ha subratllat.Les paraules de l'alcaldessa sobre els presos polítics i reeditar un govern amb el PSC han tingut la resposta immediata del líder socialista a l'Ajuntament, Jaume Collboni. Ha assegurat que "no està sobre la taula" la possibilitat d'acostar els presos i li ha reclamat que se centri en propostes sobre la capital catalana, mentre que també ha donat per descartada la possibilitat d'entrar al govern.Per a Collboni, la seva obligació és treballar "des de l'oposició" i per configurar una alternativa a Colau de cara a les municipals del 2019. El socialista ha destacat que amb Pedro Sánchez s'ha obert una oportunitat, i sí que s'ha mostrat disposat a col·laborar amb Colau en qüestions com l'habitatge, la cocapitalitat cultural de Barcelona i el finançament del transport públic.Per la seva banda, el líder del PDECat, Xavier Trias, s'ha mostrat el seu suport a la petició de Colau d'acostar els presos polítics, ja que creu que alliberar-los i fer que els exiliats puguin tornar és la manera que hi hagi un nou escenari. També ha demanat a l'alcaldessa que el nou Govern "no s'utilitzi per confrontar, sinó que es faci servir per avançar". Alberto Fernández Díaz (PP) ha lamentat que Colau "és més una diputada podemita i regidora independentista que alcaldessa de Barcelona", i que amb la seva intervenció "oculta la seva incapacitat de governar la ciutat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)