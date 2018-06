​Antoni Bayona deixa el càrrec de lletrat major del Parlament

El lletrat Antoni Bayona ha comunicat a la mesa que deixa el càrrec de lletrat major de la cambra. Bayona considera que un cop constituït el Govern i "normalitzat el funcionament d'aquesta legislatura" és el moment adequat per deixar el càrrec. El fins ara lletrat major ha pres aquesta decisió de mutu acord amb el president Roger Torrent, i així ho han comunicat a la mesa.Bayona feia mesos que sospesava aquesta decisió. El mes de març, el lletrat ja va comunicar al seu entorn aquesta idea . Vinculava el seu plantejament a una decisió personal, donat que porta molts anys al Parlament i explicava que té ganes de tornar a la docència i allargar així la seva vida professional. Però aquesta necessitat de canvi d'aires també admet que ha vingut precipitada per la tensió que ha comportat la seva feina en els darrers anys.Les qüestions que han arribat a les mans dels lletrats últimament han creat una certa "incomoditat" en Bayona, en veure com s’han pogut utilitzar partidistament des de tots els fronts polítics alguns raonaments tècnics que els juristes del Parlament han anat fent. No és, doncs, que li hagi estat complicat dictaminar a favor o en contra dels independentistes, sinó que els temes que s'han plantejat han estat tensos i han acabat servint per a la guerra política entre uns i altres.Bayona va accedir al cos de lletrats del Parlament el 1984 i a la institució parlamentària ha estat director de l'oficina de dret comparat i relacions interparlamentàries (2006-2010) i director d'estudis parlamentaris del 2010 al 10 de juliol del 2012, moment en què va assumir les funcions de lletrat major.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)