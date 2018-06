VÍDEO Kilian Jornet promou el Pirineu com a destinació turística

La campanya, que comença avui, es vehicula a través d’un concurs adreçat als principals mercats emissors de turisme per Catalunya, fent especial èmfasi en el francès, el britànic i el noruec, on Kilian Jornet compta amb un gran nombre de seguidors. Per a participar-hi, els usuaris han de respondre un qüestionari online sobre les seves preferències a l’hora de viatjar per entrar en un sorteig per a dues persones pels Pirineus. L’últim dia per inscriure-s’hi és el proper 18 de juny al web Catalonia Experience