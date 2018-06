Sánchez escull Batet per a un ministeri clau en les relacions amb Catalunya

La dirigent del PSOE Carmen Calvo, en roda de premsa. Foto: Europa Press

El nou govern de Pedro Sánchez va prenent forma. Tal i com estava previst, Meritxell Batet serà la representant del PSC al seu executiu i es farà càrrec de la cartera d'Administracions Públiques, segons ha pogut confirmar. Batet (Barcelona, 1973), serà, doncs, la ministra referent dels socialistes catalans al govern de Sánchez i la dirigent sobre la qual recaurà la interlocució amb Catalunya. De fet, el partit liderat per Miquel Iceta havia demanat al nou president que preferentment fos ella la que assumís aquest paper.Tot i que va ser una dirigent que no es va mullar obertament per Sánchez a la campanya de les primàries -es va posar de perfil-, Batet serà ara la ministra sobre la qual recaurà la interlocució territorial i, per tant, la qüestió catalana, un dels grans reptes que ha d'afrontar el govern del PSOE.Precisament, el fet que en les darreres primàries no es descantés per cap candidat fa que el seu paper dins del socialisme sigui respectat per tots els sectors. També el fet que la major part de la seva carrera política l'hagi desenvolupat a Madrid i que transmeti aire fresc i sigui moderada en el discurs i en les formes, un perfil que pot ser clau davant del repte català.. Professora de Dret Constitucional, Batet va ser la cap de llista del PSC a les eleccions generals del 26 de juny del 2016 perquè Carme Chacón va renunciar a repetir com a candidata. Abans, a les eleccions generals del 20 de desembre del 2015, va ser la número dos de la candidatura de Sánchez.L'exministra de Cultura amb el govern Zapatero entre els governs 2004 i 2007, Carmen Calvo, serà la nova vicepresidenta de l'executiu espanyol liderat per Pedro Sánchez, segons han confirmat fonts del PSOE. A més, Calvo també ocuparà la cartera d'Igualtat, un ministeri que ja va impulsar José Luis Rodríguez Zapatero i que ara recuperarà l'actual líder socialista i nou president del govern. D'altra banda, Calvo va formar part de l'equip negociador del PSOE amb el PP per a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya després de la declaració unilateral d'independència del passat 27 d'octubre. Aquest anunci arriba l'endemà que Sánchez oferís el Ministeri d'Exteriors al també exministre Josep Borrell, que va acceptar el càrrec.Nascuda el 1957 a Còrdova, Carmen Calvo va ser consellera de Cultura del govern andalús entre els anys 1996 i 2004, fins que va assumir el ministeri del mateix ram en el primer govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Al 2007, va ser substituïda al càrrec per César Antonio Molina. Posteriorment, va ser vicepresidenta primera del Congrés dels Diputats (2007-2008) i a partir d'aquest any presidenta de la Comissió d'Igualtat de la mateixa cambra fins el 2011.A nivell de partit, és membre de la Comissió Executiva Federal del PSOE i ocupa la secretaria de l'Àrea d'Igualtat. Amb la tornada de la formació socialista al govern espanyol, Sánchez recuperarà el Ministeri d'Igualtat, que va crear Zapatero i que va ocupar primer Bibiana Aído i a partir dels pròxims dies Carmen Calvo.Els dos grans puntals de Sánchez durant tots aquests mesos i que es van mantenir fidels al dirigent fins i tot quan va ser defenestrat pel comitè federal de l'1 d'octubre del 2016, són l'actual secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos; i la vicesecretària general del partit, Adriana Lastra. Tots dos tindran també pes cabdal en aquesta nova etapa.Ábalos serà el nou ministre de Foment, mentre que Lastra serà la portaveu del grup al Congrés en substitució de Margarita Robles, que assumirà el ministeri de Justícia. Així doncs, un exercirà de puntal del govern mentre que l'altra estarà vigilant de la direcció del PSOE.La consellera d’Hisenda de la Junta d’Andalusia, María Jesús Montero, serà la nova ministra d’Hisenda de l’executiu de Pedro Sánchez, segons han conformat fonts socialistes. Montero, persona molt pròxima a la presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, substituirà Cristóbal Montoro com a màxima responsable dels comptes de l’executiu espanyol i ha de resoldre qüestions pendents com l’articulació del nou finançament autonòmic i la resolució de la intervenció financera de la Generalitat.Precisament aquest dilluns el vicepresident i conseller d’Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va avançar que reclamaria al nou executiu de Sánchez que s’aixequi tota la intervenció sobre els comptes del Govern, és a dir, no només les mesures que han decaigut amb el 155, sinó també els controls mensuals que es van posar en marxa el 2015 per evitar suposadament que es destinessin diners públics a l’1-O.Montero (Sevila, 1966) ha coincidit en múltiples ocasions amb Aragonés i Oriol Junqueras als Consells de Política Fiscal i Financera i fins ara havia conduit els comptes del govern de Susana Díaz amb el repte de quadrar els objectius de dèficit. Té una llarga trajectòria a l’administració socialista d’Andalusia. Entre 2002 i 2004 va ser viceconsellera de Salut, i entre 2004 i 2013 consellera de Salut, a mes de diputada al Parlament andalús des del 2008.Aquests anuncis arriben l'endemà que Sánchez oferís el Ministeri d'Exteriors al també exministre Josep Borrell, que va acceptar el càrrec. Fonts socialistes asseguraven aquest dilluns aque Pedro Sánchez ha pensat en ell perquè vol algú que porti "amb mà de ferro" les relacions institucionals en un moment altament complex, cosa que dona per fet que estarà garantit amb Borrell al capdavant d'aquesta cartera. "Té agenda, els líders europeus li aixequen el telèfon", expliquen.

