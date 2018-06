Carmen Calvo serà la vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Igualtat

El ball de noms es comença a concretar i el nou govern de Pedro Sánchez es va configurant. La socialista Carmen Calvo serà la vicepresidenta i ministra d'Igualtat, i se suma a Josep Borrell, que encapçalarà la cartera d'Exteriors. Calvo serà un dels noms clau de l'executiu espanyol i, segons El País, assumirà també la cartera de Presidència i de Relacions amb les Corts.Exministra de Cultura del govern de Zapatero i secretària d'Igualtat del PSOE, prové de la federació d'Andalusia però no té una relació molt fluïda amb la presidenta de la Junta, Susana Díaz. D'altra banda, Calvo va formar part de l'equip negociador del PSOE amb el PP per a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya després de la declaració unilateral d'independència del passat 27 d'octubre.Aquest anunci arriba l'endemà que Sánchez oferís el Ministeri d'Exteriors al també exministre Josep Borrell, que va acceptar el càrrec. Fonts socialistes asseguraven aquest dilluns aque Pedro Sánchez ha pensat en ell perquè vol algú que porti "amb mà de ferro" les relacions institucionals en un moment altament complex, cosa que dona per fet que estarà garantit amb Borrell al capdavant d'aquesta cartera. "Té agenda, els líders europeus li aixequen el telèfon", expliquen.

