​Tallen 47 connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica i tres d'aigua a Reus

Operaris de les companyies subministradores han tallat 47 connexions il·legals a la xarxa elèctrica i tres a la d'aigua potable en una operació desplegada aquest dilluns al barri de Sant Josep Obrer de Reus. Un dispositiu especial de suport de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra ha donat cobertura als treballadors encarregats de la tasca efectuar els talls. Per la seva banda, el cos policial municipal ha obert diligències per la via penal per les connexions il·legals a les xarxes.Els agents també han identificat els ocupants dels habitatges i han requisat el material elèctric per efectuar-les, que serà posat a disposició judicial. L'operació s'ha centrat en edificis dels carrers Mare de Déu del Saliente, Mare de Déu de Guadalupe, Mare de Déu de la Cabeza i Mare de Déu de la Macarena. Segons la Guàrdia Urbana reusenca, el dispositiu desplegat forma part de la col·laboració dels cossos policials amb les empreses de subministraments per garantir la seguretat dels operaris durant els talls.

