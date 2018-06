Els Mossos detenen dos dels presumptes autors de la violació múltiple a Razzmatazz

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda dos dels homes implicats presumptament en l'agressió sexual a la sala Razzmatazz. Han estat enxampats a l'aeroport del Prat quan pretenien fugir del país. Els seus passaports havien estat retirats aquest passat diumenge. Aquesta mateixa tarda centenars de persones s'han concentrat davant les portes de la discoteca per manifestar públicament el seu rebuig en un acte de protesta.La policia catalana va identificar els tres homes denunciats per agredir sexualment a una noia de 17 anys a la sala Razzmatazz de Barcelona. Segons fonts pròximes al cas, a tots ells se'ls hi van retirar els passaports de manera preventiva.Segons la denúncia de la jove, els fets van passar dissabte a la matinada al backstage de la discoteca, una zona reservada als artistes i els seus convidats de la discoteca del Poblenou. La víctima diu que es trobava amb un altre jove en aquest apartat de la discoteca quan un grup de nois va entrar i tres d'ells la van acabar penetrant sense el seu consentiment."Razzmatazz ha posat a la disposició de les autoritats tots els mitjans necessaris per aclarir els fets en el moment de tenir-ne coneixement. Volem respectar la privacitat de la víctima i de la investigació, i per sobre de tot condemnar rotundament els fets denunciats", ha assenyalat la discoteca en un breu comunicat a Twitter.

