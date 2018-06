Detenen dos dels presumptes autors de la violació múltiple a Razzmatazz

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la tarda a l'aeroport del Prat dos dels tres denunciats per la presumpta violació múltiple d'una menor aquest cap de setmana a la sala barcelonina Razzmatazz. La noia, de 17 anys, va denunciar els fets la nit de divendres a dissabte i els Mossos han identificat fins al moment tres persones.Els dos detinguts havien d'anar a declarar aquest dilluns davant la policia però no s'han presentat. Ha començat aleshores un dispositiu de recerca que ha acabat quan aquestes dues persones han estat detingudes a l'aeroport del Prat. El motiu de la detenció és per risc de fuga i perquè no donaven garanties de presentar-se a declarar quan fossin requerits. De moment la policia no els implica directament en els fets de la violació, la investigació de la qual continua oberta.La policia va retirar els passaports de manera preventiva als tres identificats, que en un primer moment no van ser detinguts a l'espera d'esclarir el seu grau de participació en els fets i com van succeir.D'altra banda, des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s'ha informat que el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, en funcions de guàrdia d'incidències, ha rebut els dos detinguts a les 22.45 h. Ha confirmat que se'ls investiga per la seva suposada implicació en una presumpta agressió sexual en una discoteca de Barcelona la matinada de divendres a dissabte.Segons les mateixes fonts, els detinguts, immediatament després de la captura policial "quan es disposaven a abandonar el país" han sol·licitat el procediment d'habeas corpus per detenció il·legal i han estat posats a disposició de l'autoritat judicial. Un cop en el jutjat, i davant la presència del seu advocat i de la fiscal, han retirat l'habeas corpus. Han quedat detinguts fins a aquest dimarts, quan està previst que passin a disposició judicial. Aquesta mateixa tarda centenars de persones s'han concentrat davant les portes de la discoteca per manifestar públicament el seu rebuig en un acte de protesta.La policia catalana va identificar els tres homes denunciats per agredir sexualment a una noia de 17 anys a la sala Razzmatazz de Barcelona. Segons fonts pròximes al cas, a tots ells se'ls hi van retirar els passaports de manera preventiva.Segons la denúncia de la jove, els fets van passar dissabte a la matinada al backstage de la discoteca, una zona reservada als artistes i els seus convidats de la discoteca del Poblenou. La víctima diu que es trobava amb un altre jove en aquest apartat de la discoteca quan un grup de nois va entrar i tres d'ells la van acabar penetrant sense el seu consentiment."Razzmatazz ha posat a la disposició de les autoritats tots els mitjans necessaris per aclarir els fets en el moment de tenir-ne coneixement. Volem respectar la privacitat de la víctima i de la investigació, i per sobre de tot condemnar rotundament els fets denunciats", ha assenyalat la discoteca en un breu comunicat a Twitter.

