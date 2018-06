El Ministeri de l'Interior només autoritza els traspassos de carteres de Junqueras i Romeva a Estremera

El Ministeri de l'Interior ha prohibit la visita a diversos consellers empresonats, programada per demà dimarts pel traspàs simbòlic de carteres. Els únics presos que el ministeri permet visitar són el vicepresident Oriol Junqueres i el conseller Raül Romeva. Per tant, queden suspeses totes les altres visites de demà a Madrid.El Govern ha expressat el seu "malestar" perquè un entrebanc "burocràtic" no permeti visitar els consellers empresonats en aquest acte simbòlic. Des de la Generalitat esperen completar les visites restants en els propers dies.Els consellers del nou Govern van prendre possessió dissabte al Palau de la Generalitat després que el president Quim torra decidís renunciar als empresonats Josep Rull i Jordi Turull- i exiliats -Lluís Puig i Toni Comín- i encarés un executiu efectiu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)