FOTO L'artista urbà Tvboy envia Rajoy a presó en una nova obra al centre Barcelona

El ja expresident del govern Mariano Rajoy és el protagonista de l'última obra de l'artista urbà Tvboy. El mural, pintat en una persiana del carrer del Bisbe de Barcelona, representava Rajoy engarjolat i rodejat de bitllets de 500 euros que el sobrevolaven. El grafit, però, ja ha estat retirat pels serveis de neteja de l'Ajuntament.L'indret on trobàvem "Karma" no és el primer cop que Tvboy el fa servir. L'artista urbà ja havia regalat alguna obra a tocar de la Plaça Sant Jaume, com el petó entre Puigdemont i Rajoy o altres obres per Barcelona, com la del "Sant" Messi

