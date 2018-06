«The Guardian» situa Catalunya entre les seleccions que no s'han classificat pel Mundial

El Mundial 2018 de futbol que se celebra a Rússia està a punt d'arribar. Les 32 seleccions classificades ja es preparen per a la magnànima cita futbolística però hi ha diversos països que s'han quedat sense representació. El diari britànic The Guardian considera Catalunya com una d'aquestes seleccions que han quedat fora del Mundial. Els jugadors catalans serien una gran força futbolística a Rússia 2018, amb capacitats per competir perfectament amb altres equips de tot el món.El rotatiu ha elaborat una llista amb tots els països que s'han quedat fora del Mundial. En aquest recopilatori, pregunten als aficionats de les seleccions no classificades "a quins equips animarien i a quins desitjarien que perdessin".El diari avisa, però: "sabem que Catalunya tècnicament no és un país, però alguns aficionats no s'identifiquen com a espanyols i volíem compartir les seves opinions".

