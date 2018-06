Fiscalia demana multar amb 90.000 a Santiago Espot per la xiulada a l'himne i al Rei a la Final de Copa

Segons informen fonts jurídiques , el Ministeri Públic ha sol·licitat que es remeti testimoni de la sentència del passat 4 de maig a la Secretaria d'Estat de Seguretat perquè continuï el procediment administratiu



A Espot s e'l va absoldre en concloure que es tractava de fets que s'emmarquen en la "llibertat de crítica " i que el que es pretenia era aprofitar un acte esportiu per reivindicar "de manera incívica " la independència de Catalunya. sancionador.

El promotor de la xiulada a la Final de la Copa del Rei 2015 i el president de Catalunya Acció, Santiago Espot, està sota la via judicial un altre cop. La Fiscalia ha reactivat avui la sol·licitud per multar amb 90.000 euros a Espot per la via administrativa, ja que ja va ser absolt per l'Audiència Nacional.

