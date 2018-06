Marcel Mauri: «A nosaltres ens val el nosaltres si aquest inclou tothom»

"A nosaltres ens val el nosaltres si aquest inclou tothom". Així s'ha expressat Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, durant l'acte d'entrega del 50è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que ha rebut l'escriptor Quim Monzó aquest vespre al Palau de la Música. El seu discurs, marcadament polític i que ha tingut Jordi Cuixart, president de l’entitat, molt present.“No volem renunciar a fer-lo present i a gastar, fins a l’últim bri de la nostra veu, per exigir el seu alliberament i el del presos polítics i exiliats”, ha clamat Mauri, mentre recordava que ara fa cinquanta anys que Òmnium sortia de la clandestinitat: “Ni el franquisme no va poder amb nosaltres. No els agradem perquè saben que la cultura i el pensament és el que fa lliures les persones”. "En aquests temps que alguns voldrien de foscor absoluta, reivindiquem la cultura", ha clamat.“És un guardó que no només reconeix l’obra literària, sinó una actitud ètica. És també una brúixola moral del país i en moments convulsos aquestes brúixoles esdevenen far”. Uns moments com els actuals, en paraules del vicepresident d’Òmnium, que no són “per a la dispersió, sinó per construir la més forta cohesió social” perquè “davant d’un estat que l’únic projecte que té per a Catalunya és la fractura, no podem deixar d’avançar en l’anhel de ser un sol poble”.Un clam que Mauri ha relacionat amb “el dret inalienable a l’autodeterminació” mentre reivindicava una Catalunya mestissa, d’Estopa a Mishima, de Gil de Bieda a Montserrat o de Najat El Hachmi a Paco Candel. “El fet migratori és a l’ADN de la nostra entitat. Som els qui defensem els drets civils”, ha apuntat, tot insistint que el país “no tornarà a ser normal fins que els presos no siguin a casa, fins que no s’aturi la persecució d’idees”.De Monzó, n’ha remarcat que “internacionalitza una literatura moderna”. “El nostre autor contemporani més universal”, ha dit Mauri, tot qualificant la seva prosa qualificat d’”irreverent i precisa”. I és, gràcies a la seva literatura que “ens reconeixem com a col·lectivitat”.Després de tenir un record per a Màrius Sampere, de qui ha recordat el vers que “viure és provar-ho infinites vegades”, ha instat a provar-ho, provar-ho i provar-ho i anar-hi, anar-hi i anar-hi perquè "avui celebrem la literatura i la cultura, que vol dir celebrar la vida”. “Amb tota l’esperança al puny i amb Jordi Cuixart al cor, cridem visca la cultura, visca la llibertat i visca Catalunya”, ha conclòs.

