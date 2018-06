Marc Castells substituirà Conesa com a president de la Diputació de Barcelona

Marc Castells, alcalde d'Igualada, serà el president de la Diputació de Barcelona en el moment en què l'actual màxima dirigent de la institució, Mercè Conesa, faci el cap a la presidència del Port de Barcelona. Així ho confirmen diverses fonts consultades per, que la setmana passada va avançar que Castells era el més ben posicionat per succeir Conesa en el càrrec. "Compta amb el suport de l'actual presidenta i de la direcció del PDECat, a banda de ser l'alcalde de majoria absoluta del partit més important", destaquen les fonts consultades. El relleu es farà efectiu tan bon punt Conesa deixi la presidència.El nom de Castells, segons diverses fonts del partit, era el més "lògic", per bé que en les últimes hores hi ha hagut un altre nom sobre la taula. Es tracta de Meritxell Budó, alcaldessa de La Garriga i una veu respectada dins del món municipal del PDECat. Budó forma part del corrent Moment Zero, un dels que és crític amb la direcció, i no veia amb mals ulls ocupar la presidència de la Diputació. Finalment, però, Castells és qui assumirà el càrrec. L'alcalde d'Igualada porta set anys com a vicepresident de l'ens supramunicipal "i els resultats electorals l'avalen", manifesten tres dirigents consultats.Castells (Igualada, 1972) va arribar a l'alcaldia el 2011 després de vèncer en una ciutat tradicionalment vinculada al PSC. Des de la fundació del PDECat forma part de la direcció del partit. Tradicionalment allunyat de les pugnes entre famílies, és una de les veus amb més futur de la formació i amb el pas del temps ha anat guanyant responsabilitats. Un dels seus principals suports a l'ajuntament, Àngels Chacón, ha estat nomenada consellera d'Empresa i Coneixement, càrrec que ocupa oficialment des de dissabte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)