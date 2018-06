El PP debat el futur de Rajoy

María Dolores de Cospedal, Soraya Saenz de Santamaría, Pío García-Escudero i Fátima Bañez Foto: Flickr PP

Seguirà Mariano Rajoy al capdavant del PP i com a líder de l'oposició? Apostarà per pilotar el seu relleu i obrir ja el meló de la successió? Les aigües dels populars estan agitades amb la pèrdua inesperada del govern d'Espanya amb la moció de censura presentada pel PSOE. En tan sols vuit dies, el PP ha passat de veure's esgotant la legislatura a encaixar que ara està a l'oposició. Quatre dies després, encara en shock, el partit analitzarà el seu nou paper en una reunió del seu consell executiu que Rajoy afronta ja com a expresident d'Espanya."Rajoy farà el que ell vulgui fer", han dit els darrers dies dirigents populars. Dos són els camins que té a hores d'ara sobre la taula el líder del PP: seguir com a líder de l'oposició fins al final de la legislatura -el govern de Sánchez preveu convocar eleccions abans del 2020- i tornar a presentar-se a les eleccions o bé cedir pas a un nou lideratge al partit en un congrés extraordinari que es podria convocar de cara a la tardor.Dins del PP hi ha qui considera que Rajoy podria tenir arguments per seguir. Primer, perquè consideren que el fet d'haver estat el primer president defenestrat per una moció de censura que, a més, situa com a president un dirigent que no ha guanyat les eleccions el pot beneficiar de cara a l'electorat. Especialment si el govern de Sánchez no se'n surt a l'hora d'impulsar iniciatives. El PP preveu exercir un paper d'oposició dura per desgastar Sánchez i recuperar avantatge respecte Ciutadans. A més, la continuïtat de Rajoy evitaria que el PP lliurés una batalla successòria que es preveu descarnada.D'altres, però, aposten per una renovació "ordenada" tant de líders com de discurs a partir de la tardor i amb la mirada fixada en les eleccions municipals i autonòmiques del maig del 2019. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría estan totalment enfrontades, amb la qual cosa hi ha qui considera que el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo podria garantir una sortida més pacificada. En tot cas, aquest sector li reconeix a Rajoy l'"autoritat" per fixar ell mateix els terminis del seu relleu i la importància de mantenir l'escó i mantenir-se com a aforat tenint en compte les sentències judicials que pot encaixar el partit o el dirigent en un futur.Primer, però, el partit vol escoltar què vol fer Rajoy. Els barons del partit també prendran la paraula per dir la seva. La reunió està convocada a les 12 i un dels debats ineludibles que haurà d'afrontar el partit és com reordena el grup parlamentari i qui assumeix el paper de fiscalitzar Sánchez a les sessions de control de cada dimecres. Soraya Sáenz de Santamaría va exercir aquest càrrec entre 2008 i 2011.Molts dels exministres són ara diputats rasos i altres ni tan sols tenen escó, com ara Alfonso Dastis (Exteriors), Íñigo de la Serna (Foment) i Román Escolano (Economia). Altres exmembres del govern podrien recol·locar-se en candidatures municipals i autonòmiques. Segueix sent clau la tria de l'alcaldable i el presidenciable de Madrid, paper pel qual ha sonat l'exvicepresidenta Sáenz de Santamaría.La casualitat ha volgut que, just el dia en què el PP afronta una reunió en circumstàncies de greu crisi, l'expresident José María Aznar reapareix en públic per presentar el llibre del director de la fundació FAES, Javier Zarzalejos, No hay ala oeste en la Moncloa (Edicions Península). Qualsevol referència d'Aznar a la situació del PP té l'impacte garantit. Especialment després d'haver exercit de principal avalador d'Albert Rivera en els darrers mesos.

