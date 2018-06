Iñaki Urdangarin podria evitar la presó

El cas Nóos, pel qual s'ha condemnat Iñaki Urdangarin a sis anys i tres mesos de presó, podria quedar en no res. El marit de Cristina de Borbó, doncs, podria evitar l'ingrés entre reixes. Tot depèn, segons ha explicat el periodista Esteban Urreiztieta, que ha seguit el desenvolupament de la trama, al programa, de la declaració de Rafael Balaguer, pèrit del cas.Balaguer està citat aquesta setmana a Mallorca investigat per fals testimoni. Segons destaca l'acusació, hauria estat en contacte amb el jutge instructor, José Castro, abans de l'inici de la causa i, fins i tot, abans que el magistrat fos designat per instruir el cas Palma Arena. Aquestes reunions "preparatòries" poden invalidar tota la causa.Urreiztieta considera els fets una "irregularitat flagrant" perquè un pèrit no pot exercir sense "estar nomenat" i, en cap cas, tampoc pot treballar per un cas "que encara ni existeix". En cas que el procés judicial contra Balaguer tirés endavant, "quedaria tot invalidat".

