​Barcelona començarà a finals de juny les obres per transformar la Meridiana

L'Ajuntament de Barcelona iniciarà la transformació de l'avinguda Meridiana a finals d'aquest mes de juny, amb unes obres que intervindran entre la plaça de Glòries i el carrer Mallorca, s'allargaran fins al març del 2019 i comptaran amb una inversió d'11 milions d'euros.El consistori, a través de l'empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. (Bimsa), ha adjudicat aquest dilluns les obres de remodelació d'aquest tram, que és el primer sector de l'avinguda que es reformarà, amb l'objectiu que deixi de ser una autopista urbana.Les obres s'han adjudicat en dos lots: un per al tram Independència-Aragó, amb un import d'adjudicació de 3,96 milions d'euros i que durà a terme l'empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU, i un altre per al tram Aragó-Mallorca, de 3,58 milions, a càrrec de l'empresa Copia Constructora Pirinenca SA.Entre els carrers Glòries i Aragó, la calçada passarà a tenir dos carrils per costat, un per a vehicles privats i un altre per a busos, i tindrà una rambla central de 16 metres d'ample amb espai per a passejar, arbres i carril bici a banda i banda; actualment compta amb un carril de circulació per a vehicles privats d'entrada, i dos pels quals circulen de sortida.La configuració canviarà entre Aragó i València: tindrà tres carrils per costat, de manera que s'eliminarà un per sentit respecte a la situació actual, i tindrà un espai verd de 9,5 metres d'ample, amb un carril bici bidireccional, i voreres més amples, de més d'11 metres, amb més arbres i vegetació.El tram entre València i Mallorca tindrà tres carrils d'entrada i quatre de sortida –un d'ells, per a bus-, per la qual cosa s'eliminarà un d'entrada, i també comptarà amb un espai verd central amb un carril bici bidireccional, més espai per a vianants a les voreres i més vegetació i arbres.L'Ajuntament ha avaluat en els últims mesos l'afectació que tindrà la supressió d'aquest carril, i conclou que serà assumible, després d'haver analitzat la variació respecte a la situació actual estudiant 123 punts en dies laborables i en hora punta del matí.

